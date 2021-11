Spider-Man, la produttrice Amy Pascal: 'I tre universi cinematografici coesisteranno'

Manca sempre meno al debutto in sala di Spider-Man: No Way Home, il terzo film con Tom Holland nei panni del celebre Uomo Ragno. La produttrice esecutiva Amy Pascal ha rivelato qual è la sua visione per il futuro del personaggio nonché dei tre universi cinematografici nei quali è apparso.

Proprio ieri il blogger Erik Davis aveva annunciato l'arrivo di sorprese su SpiderMan No Way Home, e le dichiarazioni odierne di Amy Pascal sono veramente sorprendenti!

In un'intervista rilasciata oggi, la produttrice (nonché ex dirigente di Sony Pictures) ha dichiarato infatti che oltreoceano Sony sta già lavorando con Marvel a una nuova trilogia di SpiderMan che vedrà nuovamente Tom Holland protagonista, al contrario di quanto anticipato recentemente dall'attore.

Pascal ha inoltre dichiarato che i tre diversi universi cinematografici devono coesistere e operare in modo complementare l'uno all'altro. In questo modo, i film animati dello Spider-Verse possono coesistere con il multiverso del Marvel Cinematic Universe e l'universo cinematografico di Sony: "Siamo tutti molto rispettosi l'uno dell'altro e lavoriamo insieme, assicurandoci che si vada solo ad aggiungere" ha spiegato Amy Pascal.

Che sia dunque con questa nuova trilogia che avverrà il discusso crossover tra i vari universi cinematografici? Non ci resta che aspettare per scoprirlo! Nel frattempo, cresce l'hype per l'arrivo in sala della nuova pellicola di Spider-Man con Tom Holland: lo testimonia il crash per le prevendite di SpiderMan No Way Home che ha riguardato la gran parte dei siti sui quali erano disponibili i biglietti per il mercato statunitense.