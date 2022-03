Spider-Man, produttore Sam Raimi: 'Ci sono altre storie da raccontare con Tobey Maguire'

Grant Curtis, che è stato il produttore di tutti e tre i film della trilogia originale di Spider-Man diretta da Sam Raimi, ha condiviso le sue speranze per la realizzazione di futuri capitoli del cosiddetto 'RaimiVerse' con protagonista Tobey Maguire.

In un'intervista con Gizmodo, il produttore ha riflettuto sul tempo trascorso a lavorare alla trilogia di Spider-Man di Raimi e sul tipo di impatto che quei film hanno avuto su di lui, sia come produttore che come fan: "I film di Spider-Man che abbiamo realizzato sono stati un'incredibile opportunità dal punto di vista professionale", ha affermato Curtis, che è anche produttore della prossima serie Disney+ della Marvel, Moon Knight, in uscita oggi sul Disney Plus. "Come fan, invece, ho amato le storie che sono state raccontate da quella trilogia".

Sono passati circa 15 anni da quando Spider-Man 3 è uscito nei cinema, ma dopo il successo globale di Spider-Man: No Way Home quei film e il suo protagonista hanno trovato una nuova linfa vita e tantissimi nuovi fan, al punto che secondo Curtis l'idea di tornare nel RaimiVerse per raccontare nuove storie non sarebbe così peregrina. "C'erano molte altre storie all'interno di quell'universo che non sono mai state raccontate", ha detto. "Spero che un giorno ci sia la possibilità di farlo".

Le storie mai raccontate del RaimiVerse sono quelle che erano state originariamente pensate per la seconda trilogia con Tobey Maguire, costituita dai mitologici e mai realizzati Spider-Man 4, 5 e 6. Oggi a godere di una seconda trilogia sarà invece Tom Holland nel contesto della produzione dei Marvel Studios mentre, secondo le indiscrezioni, Tobey Maguire potrebbe tornare in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita dal 3 maggio in Italia.

Nel frattempo, come saprete, si continua a parlare anche di un The Amazing Spiderman 3 con Andrew Garfield.