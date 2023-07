Spider-Man, quali sono state le prime varianti dell'Uomo Ragno?

I due film animati di Spider-Man targati Sony hanno avuto, tra gli altri, anche il grande merito di aver fatto conoscere anche al grande pubblico il mondo delle varianti dell'Uomo Ragno: si tratta di personaggi in gran parte già esistenti da tempo, ma a chi è toccato effettivamente l'onore di fare da apripista in tal senso?

Mentre impazza la polemica sul trattamento riservato agli animatori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, noi abbiamo quindi provato a risalire alle origini del fenomeno, partendo dagli anni '70: nel 1975, infatti, assistemmo alla clonazione di Peter Parker da parte dello Sciacallo, che diede quindi vita al celebre Doppelganger.

Nel 1977 si registrò invece la prima apparizione di Spider-Woman, personaggio che avrebbe a sua volta goduto di svariate declinazioni (portando poi alla nascita di personaggi come la nostra Spider-Gwen); era il 1983, invece, quando in formato cartaceo faceva il suo debutto nientemeno che... Spider-Ham, che proprio in Spider-Man: Un Nuovo Universo abbiamo imparato a conoscere e ad amare!

In tempi più recenti, vale a dire nel 2001, abbiamo invece assistito all'esordio di Ezekiel Sims, un uomo venuto da un'altra dimensione e forte degli stessi poteri di Peter. Ma questo è solo l'inizio di una storia che si snoda attraverso infiniti universi e personaggi capaci in alcuni casi di farsi amare almeno quanto Peter, vedasi Miles Morales! E voi, conoscevate queste varianti? Fatecelo sapere nei commenti! Una fan-art, intanto, ha immaginato lo Spider-Man 2099 di Across the Spider-Verse in Secret Wars.