Spider-Man: il poster di Far From Home, ma con Garfield e Maguire al posto di Tom Holland

È passato ormai un anno dall' uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home, l'ultimo film della Fase 3 del MCU. Ma come sarebbe stato un film del genere se fosse appartenuto alle precedenti saghe cinematografiche dedicate all'Uomo Ragno? Vediamone un assaggio nel poster fanmade con Maguire e Garfield al posto di Holland.

Art of Time Travel ci regala un altro dei suoi lavori, questa volta ispirato all'Uomo Ragno, e in particolare al poster di Spider- Man: Far From Home, che il digital artist reimmagina in due versioni diverse oltre a quella originale con protagonista Tom Holland.

Nelle altre due, infatti, sono gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield a scrutare la città dall'alto, mentre i fan possono vedere a confronto le varie versioni del costume da supereroe indossate dai tre attori.

Il dibattito su chi sia lo Spider-Man cinematografico più azzeccato e quale film di Spider-Man sia il migliore realizzato finora è sempre acceso, e non sembra voler giungere a una vera e propria conclusione.

Dopotutto, al di là dei fattori più oggettivi, è pur sempre una questione di gusti, non trovate?

E voi, quale Spider-Man (attore/personaggio e film) avete preferito? E come credete si sarebbero comportati i Peter Parker di Maguire e Garfield nel MCU? Fateci sapere nei commenti.