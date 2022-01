Spider-Man: svelati i piani della Sony per il futuro di Tobey Maguire e Andrew Garfield?

L'incredibile ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni dei rispettivi Spider-Man ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, con Spider-Man: No Way Home che è diventato immediatamente un successo al box-office internazionale e uno dei film più remunerativi di sempre. Adesso la Sony sarebbe al lavoro su altri progetti con gli attori.

Il noto scooper MyTimeToShineHello su Twitter ha diffuso tutta una serie di informazioni e voci di corridoio che a parer suo sarebbe più che affidabili e confermerebbero le intenzioni di Sony Pictures nel voler ridare nuova vita agli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield al cinema, così come continuerà a spremere il franchise con Tom Holland e Zendaya il più possibile dato che si parla di nuovi ed entusiasmanti progetti anche per loro.

Andiamo con ordine: Sony sarebbe rimasta sbalordita dall'incredibile successo di Spider-Man: No Way Home, tanto che lo studio sarebbe già al lavoro su un film che veda coinvolti i tre Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield ma stavolta i tre saranno presenti sullo schermo dall'inizio alla fine del film (in Spider-Man: No Way Home accadeva solo prima del terzo atto).

Non solo, Sony sarebbe così felice della reazione del pubblico per lo Spider-Man di Garfield da intavolare subito una trattativa con l'attore per un eventuale The Amazing Spider-Man 3 dove concederebbe a Garfield tutto quello che richiederà per ottenere il via libera sul progetto.

Per quanto riguarda il continuo della saga con Holland, sappiamo già dei piani per una nuova trilogia di Spider-Man; grazie a questa, pare che Tom Holland firmerà il contratto della sua vita, quindi è lecito supporre una cifra altissimo per il suo futuro coinvolgimento; ma non è tutto: Sony vorrebbe proporre a Zendaya un film tutto suo, che fungerà da spin-off per i film con Holland.

Nel frattempo, Sony ha diffuso ufficialmente il primo scatto con i tre SpiderMan di No Way Home.