Spider-Man: i piani di Sony e Marvel per i prossimi 3 film della saga

Qual è il futuro di Spider-Man al cinema? Cerchiamo di fare il punto della situazione sui piani di Sony Pictures e Marvel Studios per il proseguimento del franchise dell'Uomo Ragno dopo la sfortunato Madame Web.

Tenendo da parte lo spin-off Kraven il cacciatore, ma anche le serie tv Silk: Spider-Society e Spider-Man: Noir, che rimangono in sviluppo, e i film crossover del MCU come Avengers 5 e Avengers: Secret Wars, e concentrandoci solo sull'Uomo Ragno, attualmente siamo a conoscenza di tre diversi film di Spider-Man in sviluppo tra Sony e Marvel.

Il primo è ovviamente Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, capitolo conclusivo della saga animata di Miles Morales: è quello che si trova nella fase più avanzata dello sviluppo, con una data d'uscita ancora sconosciuta ma sul quale la Sony farà la sua puntata iniziale per riassestare il franchise. Per questo titolo ci si aspetta un'uscita tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, ma attualmente non ci sono indicazioni: se Spider-Man: Across the Spider-Verse dovesse vincere l'Oscar al miglior film, allora la Sony certamente non tarderà a fornire aggiornamenti sul suo sequel.

Il secondo è Spider-Man 4, e qui la situazione è un po' più intricata: ovviamente il film è connesso al MCU, ma secondo i rumor ci sarebbero alcuni attriti tra la Sony e la Marvel per quanto riguarda la direzione da seguire. Stando alle ultime novità, la Marvel potrebbe accontentare la Sony sulla data d'uscita (estate 2025) e rinviare uno dei suoi film per fare campo al box office, e viceversa la Sony darà carta bianca per la storia: le due parti infatti avrebbero immaginato due film totalmente diversi, con la Sony che vorrebbe un sequel di No Way Home con Tobey Maguire e Andrew Garfield (diretto ancora da Jon Watts) e la Marvel/Kevin Feige/Tom Holland che vorrebbero puntare su un 'film di strada' con Daredevil e altri vigilanti di New York (diretto da un nuovo regista). Stando così le cose, potremmo farci un'idea più chiara del progetto quando verrà annunciato il regista, il cui nome svelerà quale delle due parti avrà vinto 'il braccio di ferro'.

Infine, il terzo film è il live-action di Miles Morales, con la Sony che ha dichiarato recentemente che il progetto è distante ancora 'due film', ovvero i titoli che abbiamo citato nei precedenti paragrafi.

Restate sintonizzati per tutte le prossime novità sul franchise di Spider-Man.