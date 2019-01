Spider-Man: il Peter Parker del MCU potrebbe avere un Senso di Ragno diverso dal solito

Lo Spider-Man di Tom Holland ha già avuto modo di brillare in tre produzioni cinematografiche dei Marvel Studios, e si prepara ad oscillare sul grande schermo un'altra volta in Far From Home (sequel del film del 2017). Come per ogni trasposizione che si rispetti, i film hanno mescolato diversi aspetti dell'iconografia del personaggio.

In molti hanno apprezzato le caratteristiche che hanno reso questa nuova versione di Spidey unica nel suo genere: il carattere spensierato, il costume ipertecnologico, il background all'interno di un mondo già popolato da svariati supereroi (solo per citarne alcuni).

Tutti elementi che richiamano gli stilemi tipici del personaggio fumettistico, ibridandoli con componenti nuove, capaci di portare una ventata di aria fresca alle avventure dell'Amichevole Spider-Man di Quartiere. Sembra quindi che questa evoluzione sia destinata a perdurare per i prossimi anni a venire, portando il Peter Parker adolescente di oggi verso un futuro radioso e destinato a grandi cose.

Se c'è una cosa che però ha destato scalpore nelle ultime ore, è senza dubbio il particolare utilizzo del Senso di Ragno del celebre supereroe. Nei fumetti, questo consiste in una sorta di "sesto senso premonitore", che lo avverte dell'arrivo di un qualsiasi pericolo, prima che questo si manifesti; in battaglia, questo si è rivelato di fondamentale importanza, affinché il Tessiragnatele potesse evitare qualsivoglia attacco fisico, dalle bombe fumogene del Green Goblin ai tentacoli del Dottor Octopus, passando per le illusioni di Mysterio alle scariche elettriche di Electro.

All'interno del Marvel Cinematic Universe, questa abilità potrebbe essere stata notevolmente modificata. Chi avrà visto il trailer di Spider-Man: Far From Home, saprà infatti benissimo che, durante la memorabile scena di incontro tra Nick Fury e l'Arrampicamuri, quest'ultimo non viene avvisato dell'imminente arrivo della superspia.

Ok, sappiamo bene che Nick Fury sia principalmente dalla parte dei "buoni", e che mai si azzarderebbe a fare del male ad un "collega" supereroe; il fatto è che, al momento, Peter non ha mai incontrato il personaggio a livello cinematografico, tantomeno potrebbe aspettarsi che questo colpisca l'amico Ned con una pistola a sonniferi! Il Senso di Ragno è, quindi, completamente assente, oppure semplicemente limitato alle minacce vere e proprie? Per il momento, non ci è dato saperlo.

Ad oggi, abbiamo assistito a brevi rimandi a tale abilità del personaggio nei film del Marvel Cinematic Universe. Brevemente accennato con l'esordio del personaggio in Captain America: Civil War, l'abilità è apparentemente passata in "secondo piano" durante i fatti di Spider-Man: Homecoming, salvo poi tornare in maniera evidente nella parte iniziale di Avengers: Infinity War, nel momento in cui Thanos manda i suoi sgherri sulla Terra, in cerca delle Gemme dell'Infinito.

In passato, il Senso di Ragno è stato portato in scena attraverso modalità molto diverse tra loro. Nella trilogia diretta da Sam Raimi, ad esempio, questo consisteva in un apparente rallentamento del tempo (percepito solo da Spider-Man), che gli permetteva di agire in tempo, al fine di scansare qualsiasi pericolo; tecnica successivamente replicata, almeno in parte, nei film di Marc Webb.

Solo il futuro saprà dirci come il Senso di Ragno dello Spider-Man del MCU verrà adoperato. E voi, avete delle teorie a riguardo? Fatecelo sapere nei commenti!