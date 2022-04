Spider-Man, il pesce d'aprile che spezza i cuori dei fan: 'Andrew Garfield tornerà'

The Amazing Spider-Man 3 è ufficiale... ma solo oggi 1 aprile: in queste ore infatti ha iniziato a girare sul web un pesce d'aprile abbastanza crudele, che annuncia il ritorno di Andrew Garfield per un nuovo film della famosa saga cinematografica della Sony Pictures.

Ovviamente non è così, per quanto il pesce d'aprile - che potete trovare in calce all'articolo - sia assolutamente ben orchestrato e camuffato da post ufficiale della Sony Pictures sul social network Twitter. Lo scherzo cavalca l'onda di popolarità che lo Spider-Man di Andrew Garfield ha riconquistato dopo Spider-Man: No Way Home, film durante il quale il Peter Parker di Tom Holland ha conosciuto i 'vecchi' Peter di Tobey Maguire e di Andrew Garfield tramite l'escamotage narrativo del Multiverso.

Naturalmente come già saprete The Amazing Spiderman 3 è nell aria, per così dire, con numerose indiscrezioni relative ad un possibile annuncio. Purtroppo al momento l'unico annuncio arrivato è questo pesce d'aprile assolutamente da ignorare, ma secondo il regista di Morbius Daniel Espinosa lo Spiderman del VenomVerse sarà rivelato molto presto e i fan sono fiduciosi che possa trattarsi proprio di Andrew Garfield: voi che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi consigliamo l'extra inedito di Spiderman No Way Home in esclusiva per Everyeye in vista dell'uscita del film sulle piattaforme digitali e in home-video.