Spider-Man, perché l'eroe di Tobey Maguire non ha mai cambiato costume?

Il recente ritorno di Tobey Maguire in No Way Home ha riacceso le domande circa un possibile arrivo di Spider-Man 4 targato Sam Raimi, e ha riaperto la conversazione sui vari Spider-Man, molto diversi fra di loro. E proprio il confronto fra i tre ci fa chiedere: perché l'eroe di Maguire non cambia mai costume?

In verità l'affermazione non è del tutto corretta. Infatti in No Way Home i costumi dei personaggi interpretati da Garfield e Maguire sono leggermente cambiati. Tuttavia nella trilogia di Raimi non è così. Il motivo potrebbe essere, in verità, più semplice di quanto possiamo immaginare.

Infatti Sam Raimi non ha mai fatto mistero della sua volontà di rendere il personaggio un vero adolescente, dando dunque un'interpretazione più realistica della storia del supereroe. Ad esempio lo Spider-Man di Maguire, a differenza degli altri due, produce delle ragnatele organiche. Dunque le sue abilità non sono frutto della creazione di un dispositivo che viene incorporato nella tuta, ma sono naturali. Tutto ciò ha decisamente più senso: secondo il regista era inverosimile pensare che ragazzino geniale riuscisse a creare questi spara-ragnatele che i laboratori DARPA avrebbero impiegato 20 anni per realizzare, sia in termini di mezzi sia in termini di capacità. Parliamo pur sempre di un adolescente. Per cui, essendo stato morso da un ragno radioattivo, la decisione è stata quella di includere la produzione di ragnatele negli effetti generati da questo evento nel corpo del giovane.

Dunque seguendo questa logica, essendo Peter solo un ragazzo, ha chiaramente creato sempre lui i suoi costumi. Il personaggio di Maguire lo ammette anche in una scena. Dunque perché cambiarlo? In fin dei conti la sua tuta è sempre stata funzionale, e tutto ciò di cui aveva bisogno lo aveva proprio nel suo polso. Niente nanotecnologia, niente restyling. Solo un ragazzo che fa il supereroe utilizzando le sue capacità. Dunque probabilmente il motivo per cui non c'è stato un gran cambiamento sarebbe legato semplicemente al fatto che non era necessario.

Ma avete notato la citazione al costume di Tobey Maguire in una tuta utilizzata dal Peter di Tom Holland in No Way Home? Ve ne parliamo noi!