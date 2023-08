Spider-Man, Tobey Maguire: 'Willem Dafoe e Alfred Molina persone straordinarie'

In attesa di scoprire se Spider-Man 4 di Sam Raimi si farà davvero, l'amatissimo attore Tobey Maguire è tornato a parlare del suo ritorno nei panni di Peter Parker nel blockbuster campione d'incassi Spider-Man: No Way Home, rievocando la reunion con Willem Dafoe e Alfred Molina.

Nel nuovo libro Spider-Man: No Way Home - The Art of the Movie, l'attore racconta com'è stato riunirsi con i colleghi Alfred Molina e Willem Dafoe nel trequel del Marvel Cinematic Universe: “É stato fantastico avere l'opportunità di lavorare di nuovo con Alfred e Willem. Adoro quei ragazzi e li rispetto non solo per il grande talento che hanno ma soprattuto per gli esseri umani che sono. È stato un vero spasso, è stata una vera e propria rimpatriata dei tempi che furono".

Prima di No Way Home, Tobey Maguire aveva lavorato con Alfred Molina e Willem Dafoe nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, nella quale Molina interpretava il villain Doc Ock in Spider-Man 2 (2004) e Dafoe il villain Green Goblin, principale antagonista in Spider-Man (2002) e personaggio secondario in Spider-Man (2002). Spider-Man: No Way Home ha visto anche il ritorno di Thomas Haden Church, interprete di Uomo Sabbia in Spider-Man 3, ma l'attore nel film MCU è tornato solo in qualità di doppiatore dato che Uomo Sabbia è stato creato interamente in CGI mentre la sua controparte umana, Flint Marko, è stata inclusa nel film tramite filmati d'archivio.

Per altri contenuti, ecco quanto ha guadagnato Tobey Maguire da Spider-Man: No Way Home.