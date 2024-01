Quale Spider-Man è stato pagato meno? La sfida tra Garfield, Holland e Maguire

Nel corso dei decenni i film dedicati ai super eroi non hanno fatto altro che moltiplicarsi di anno in anno, ma su tutti ce n'é uno in particolare che è stato trasposto diverse volte sul grande schermo. Stiamo ovviamente parlando di Spider-Man, che dall'inizio del 2000 ad oggi ha avuto ben 8 pellicole cinematografiche dedicate.

In una situazione come questa quindi, è logico che col passare del tempo e delle generazioni un po' tutti abbiano sviluppato una certa affezione per l'interprete dell'arrampica muri che più ha segnato la loro vita. In molti non riescono a non provare nostalgia rivedendo in azione Tobey Maguire, mentre altri difendono a spada tratta la tormentata interpretazione di Andrew Garfield, le nuove generazioni magari invece preferiscono la versione di Tom Holland.

Lasciando però da parte per un attimo la questione affettiva, vi facciamo una domanda: Secondo voi quale tra questi attori è stato pagato meno per interpretare Spider-Man?

Ebbene, sembra che proprio a causa del fatto di avere solo due film all'attivo come protagonista, il guadagno di Andrew Garfield sia arrivato solo ad un milione e mezzo di dollari. Questo lo rende sicuramente l'attore che ha ricavato meno assumendo il ruolo del super eroe, specie se confrontato con lo stipendio del più giovane Tom Holland, che si aggira attorno ai ventuno mila dollari.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa eccovi la nostra recensione di Captain America: Civil War, in cui l'Uomo Ragno dell'MCU fa il suo debutto.