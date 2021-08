Spider-Man, oggi è un giorno speciale: i fan augurano buon compleanno a Peter Parker!

Sì, lo sappiamo: in questi giorni i fan Marvel sembrano non avere in testa nulla che non sia la (si spera) prossima uscita del trailer di Spider-Man: No Way Home. Certe ricorrenze, però, non vanno dimenticate: nel giorno del compleanno del nostro Peter, ad esempio, le altre questioni possono passare in secondo piano.

Questo 10 agosto 2021 segna infatti una data piuttosto importante per il nostro eroe apparso pochi giorni fa nei nuovi poster con Doctor Strange: come testimonia la sua carta d'identità, il Peter Parker di Tom Holland è nato infatti esattamente 20 anni fa, vale a dire il 10 agosto del 2001.

Una ricorrenza che non può non essere festeggiata a dovere, come dimostrano i tanti messaggi d'auguri apparsi in queste ore sui social: "Fate tutti gli auguri a Peter Parker", "Buon compleanno al non più così piccolo Peter Parker", "'Le persone hanno il diritto di non amare un personaggio', SBAGLIATO! A nessuno è permesso non amare Peter Parker" sono alcuni dei messaggi che è possibile leggere su Twitter.

Insomma, un'ondata d'affetto non indifferente ma tutt'altro che imprevista per uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe! A proposito del film in uscita, intanto, Deborah Ann Woll ha smentito il suo coinvolgimento in Spider-Man: No Way Home.