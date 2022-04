Spider-man NWH, William Defoe sul goblin: 'nei test sembrava una maschera di Hallowen'

Il successo del terzo film dell'uomo ragno di Tom Holland è cosa nota a tutti, con Spiderman-No Way Home che produrrà un profitto di 600 milioni per la Sony. Recentemente, l'attore di Green Goblin Willem Dafoe ha condiviso i suoi pensieri sul design originale del costume del personaggio.

Nella sua ultima intervista a Variety, Willem Dafoe ha parlato delle sue sensazioni riguardanti la maschera originale del Goblin e della decisione di utilizzare un look diverso nella pellicola del MCU, rivelando le sua poca convinzione dopo il primo filmato di prova visto sulla maschera:

“La sfida è sempre stata quella di non rendere ridicolo il Goblin, ma di renderlo un po' spaventoso. E penso che, poiché era coinvolta la tecnologia, hanno optato per un look molto spigoloso, molto moderno, più simile a un'armatura. In alcuni dei primi test che ho visto, il Goblin sembrava più una maschera di Halloween, simile a del vomito verde con degli occhi da insetto. Era un po' sciocco".

La maschera che è stata poi utilizzata ha i suoi detrattori, specialmente quando va a nascondere la performance di Willem Dafoe, ma ha avuto certamente più senso che vedere il Goblin creare una maschera in lattice che in qualche modo andava ad aderire perfettamente i suoi movimenti facciali.

