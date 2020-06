Spider-Man: Un Nuovo Universo e lo spin-off femminile: nuovi dettagli da Hailee Steinfeld

Qualche settimana prima dell'uscita di Spider-Man: Un nuovo universo hanno iniziato a girare le voci su uno spin-off in cantiere, che avrebbe avuto protagoniste femminili. Il successo del film avrebbe fatto pensare a un'accelerata in tal senso, ma invece non se ne è avuta più notizia.

Ne ha parlato recentemente Hailee Steinfeld, considerata ancora dai Marvel Studios la prima scelta per interpretare Kate Bishop in Hawkeye, che ha doppiato Spider-Gwen in Spider-Man: Un nuovo universo.

Intervistata da Entertainment Tonight, le è stato chiesto se si continua a discutere del progetto, e la sua risposta è stata: "Non che io sappia. Non sono a conoscenza di queste cose". L'attrice ha continuato, facendo riferimento a possibili slittamenti causati dall'emergenza coronavirus. "È buffo, perché mi sembra che sia arrivato il momento di capirlo. Ma penso, come è ovvio, che negli ultimi tempi un po' tutto sia rimasto in sospeso. Quindi non ho sentito molte cose al riguardo ultimamente."

Secondo le voci che circolavano all'epoca, lo spin-off al femminile avrebbe dovuto ruotare intorno alle figure di Spider-Woman, Silk e Spider-Girl, mentre Lauren Montgomery sarebbe stata in trattative per la regia. Per il momento, a quanto pare, Sony Picture è concentrata sul sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, atteso per il 2022. Recentemente, intanto, nel film d'animazione è stato scoperto un clamoroso Easter Egg del Goblin di Raimi.