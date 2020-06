Spider-Man: Un Nuovo Universo, la reazione del regista all'arrivo di Miles Morales su PS5

Ieri notte, durante la presentazione di Playstation 5, la Sony ha presentato Spider-Man: Miles Morales, nuovo capitolo della saga di Insomniac Games ispirato al protagonista del film animato vincitore del Premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Fra le numerose reazioni che hanno riempito i social network, è passata un po' inosservata quella di Peter Ramsey, co-regista del film animato prodotto dalla Sony Pictures: molto composta ed esaustiva, potete trovarla in calce all'articolo.

Insieme a quella di Ramsey, sempre in basso trovate anche quella molto meno contenuta di Matthew A. Cherry, regista afro-americano che agli Oscar 2019 ha vinto la statuetta per il miglior corto d'animazione Hair Love, prodotto sempre dalla Sony.

Il precedente videogioco della serie Spider-Man è diventato una delle uscite di maggior successo di sempre per Playstation 4, vendendo 3.3 milioni di copie nei suoi primi tre giorni, e in seguito ha offerto tre espansioni DLC e l'accesso alla tuta indossata da Tom Holland in Spider-Man: Far From Home. Con tantissimi progetti legati a Spider-Man in arrivo, come ad esempio Spider-Man 3 per il Marvel Cinematic Universe, Venom 2, Morbius e Un Nuovo Universo 2, i fan già si chiedono se nel nuovo videogame Miles Morales si avventurerà nel famoso Spider-Verse e incontrerà personaggi come Spider-Gwen, con cui condivide una storia d'amore. Il teaser trailer non rivela granché della trama di Spider-Man: Miles Morales, quindi rimanete sintonizzati per le prossime notizie.

