Spider-Man: Un Nuovo Universo, procedono i lavori per il sequel

I calendari degli appuntamenti cinematografici dei prossimi anni sono stracolmi di cinecomic, e ognuno di noi ha un suo preferito. Ma c'è un personaggio che riesce a mettere (quasi) sempre d'accordo tutti in quanto ad hype, soprattutto in questa particolare iterazione: stiamo parlando di Spider-Man e di Spider-Man: Un Nuovo Universo (2).

Dopo il grande successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo, e l'ufficializzazione del secondo capitolo del film d'animazione Marvel/Sony, lo scorso giugno sono finalmente iniziati i lavori per il sequel, sebbene la data d'uscita della pellicola sia stata rimandata a causa dei ritardi indotti dalla prolungata emergenza sanitaria.

Nel frattempo però, ci si impegna per far sì che anche il sequel possa conquistare il cuore di critica e pubblico come ha fatto il suo predecessore, ed è il nuovo Head of Story del film Octavio E. Rodriguez (Star Wars: The Clone Wars, Coco, Gli Incredibili), a farci sapere che non dobbiamo preoccuparci di nulla con un post su twitter (che potete trovare anche in calce alla notizia).

E a proposito di storia, non sappiamo ancora nulla sulla possibile trama del nuovo capitolo delle avventure di Miles Morales (interpretato da Shameik Moore), ma vista la scena dopo i titoli di coda del primo film, che ci mostrava lo Spider-Man 2099 Miguel O'Hara, viene naturale chiedersi se questi non sarà uno dei suoi protagonisti.

Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 (il titolo ufficiale deve ancora essere comunicato) uscirà nelle sale il 7 ottobre 2022.