Spider-Man: Un Nuovo Universo, online un nuovo corto dedicato a Spider-Ham!

Marvel HQ ha diffuso in rete Spider-Ham: Caught in a Ham, nuovo cortometraggio animato basato sullo Spider-Ham visto in Spider-Man: Un Nuovo Universo.

"E' un giorno come un altro per Peter Porker aka the Spectacular Spider-Ham: combatte i cattivi e ama gli hot dog, finché un misterioso portale non inizia ad interferire con il tessuto stesso della sua realtà da cartone animato" si legge nella sinossi ufficiale dell filmato, che potete trovare come sempre all'interno della notizia.

Diretto da Miguel Jiron e prodotto da David Schulenburg, il corto segue infatti gli ultimi istanti del personaggio prima di essere risucchiato nel portale che lo ha trasportato nella dimensione dello Spider-Man di Miles Morales insieme a Spider-Gwen, SP//dr, Spider-Man Noir e il Peter Parker di una linea temporale alternativa.

Dopo il successo ottenuto da Spider-Man: Un Nuovo Universo, vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione, Sony ha dato il via libera per un sequel del film - nel quale probabilmente vedremo Miguel O'Hara aka Spider-Man 2099 - e uno spin-off su Spider-Gwen.

Oltre ai film citati e al terzo capitolo dello Spider-Man cinematografico interpretato da Tom Holland, lo studio sta sviluppando anche diverse serie televisive (si parla di cinque o sei show) ambientate nell'universo dell'arrampicamuri. Il progetto è stato affidato a Phil Lord e Chris Miller, sceneggiatori di Un Nuovo Universo.