Spider-Man: Un Nuovo Universo, online un meraviglioso video sulla realizzazione del film!

Acclamato dal pubblico, vincitore di un Oscar e ricco di azione, Spider-Man: Un Nuovo Universo si è rivelato un successo da ogni punto di vista. Diretto dal mitico trio composto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, il film ha saputo emozionare spettatori di tutte le età, meravigliati dinnanzi a splendide animazioni.

Nelle scorse ore, è approdato online un video, che celebra l'incredibile lavoro, portato a termine dai talentuosi grafici della Sony Pictures. Al suo interno, Danny Dimian (VFX Supervisor) e Joshua Beveridge (Animation Supervisor) ci portano alla scoperta della realizzazione di alcune delle sequenze più avvincenti del film animato, svelando aneddoti e parlando, nello specifico, del proprio approccio visivo e narrativo.

In prima battuta, gli animatori hanno dichiarato di aver avuto, come principale ispirazione durante la lavorazione, i meravigliosi disegni di Jack Kirby. Per chi non lo conoscesse, trattasi dell'uomo che, assieme al leggendario Stan Lee, ha contribuito a dare forma agli eroi più iconici dell'Universo Marvel, tratteggiandone quegli aspetti visivi che, in poco tempo, li avrebbero resi celebri nell'immaginario collettivo. L'obiettivo, per Dimian e Beveridge, è stato quindi quello di onorare le illustrazioni del fumettista, richiamandone lo stile e le dinamiche.

Gli animatori proseguono, quindi, parlando delle scelte stilistiche dal punto di vista "uditivo". Se avete visto il film, saprete che Miles Morales (protagonista della storia) è molto legato ad uno specifico genere musicale, che lo accompagna lungo tutto il corso della narrazione, esplicitandone gli stati d'animo e permettendoci di entrare in profonda empatia con lui.



E così, tra un'interessante chiacchierata sui colori adoperati nelle varie scenografie e aneddoti sulla meticolosa progettazione della città, gli animatori ci appassionano, condividendo con noi tutto il loro entusiasmo, che gli ha permesso di confezionare uno dei film animati più memorabili degli ultimi anni. Una cura nelle animazioni, così meravigliosamente precisa, da apparire anche nei minimi dettagli, visibili nell'espressività dei personaggi, così come nelle spericolate avventure di Peter Parker, Gwen Stacy e di tutti gli altri Tessiragnatele presenti nel film.



E voi, avete apprezzato il progetto? In caso affermativo, qual è la cosa che più vi ha colpito durante la visione? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposita sezione commenti!