Spider-Man: Un nuovo universo, ecco i nomi dei registi che dirigeranno il sequel!

Sony Pictures Animation ha annunciato ufficialmente i nomi dei tre registi che dirigeranno il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo. Nel 2018 era stata confermata la presenza di Joaquim Dos Santos alla regia, ma ora un nuovo report gli affianca anche Kemp Powers (Soul) e lo scenografo del primo film, Justin K. Thompson.

Variety ha confermato che Thompson, Powers e Dos Santos si stanno già occupando del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo, che manca ancora di un titolo ufficiale. Secondo il report i tre registi hanno lavorato al progetto insieme sin dall'inizio.

I produttori sembra che ci abbiano visto lungo, dal momento che hanno scelto Kemp Powers prima del suo exploit con Soul della Pixar e One Night Miami. Per quanto riguarda Dos Santos si tratta dell'esordio alla regia di un lungometraggio, dopo la nutrita gavetta in episodi di serie tv animate.



Justin K. Thompson debutterà in assoluto nel ruolo di regista, dopo aver lavorato per parecchi anni nelle vesti di scenografo. C'è molta attesa per il sequel, dopo che Spider-Man: Un nuovo universo ha entusiasmato per la sua tecnica d'animazione innovativa.

"Il team dietro Spider-Man: Un nuovo universo ha raggiunto un livello così incredibilmente alto, e siamo onorati di accettare la sfida di tracciare il prossimo capitolo della narrazione di Miles Morales" ha dichiarato il trio di registi in un comunicato congiunto.

Tra i produttori del sequel torneranno ancora Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg.



