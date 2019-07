Spider-Man: Un nuovo universo, Moore vorrebbe mix live-action e animazione per il sequel

In una recente intervista con i giornalisti presso la Television Critics Association, il doppiatore originale di Miles Morales nell'eccellente Spider-Man: Un nuovo universo, Shameik Moore, ha avuto modo di esternare qualche pensiero su cosa gli piacerebbe vedere nell'atteso sequel del capolavoro Sony Pictures Animation.

Ha detto Moore: "Sin da quando è stato creato quel look visivo per Spider-Man: Un nuovo universo, non ho potuto fare a meno di pensare che sarebbe meraviglioso poter passare dall'animazione al live-action e viceversa. Non so se succederà o se sia per lo meno possibile, ma so che mi piacerebbe molto vedere una cosa del genere".



Al momento la Sony sta procedendo a vele spiegate nella produzione di un sequel della storia di Miles Morales nello Spider-Verse, che sarà questa volta diretto da Joaquim Dos Santos, i cui ultimi riconoscimenti includono quelli relativi alla meravigliosa Voltron di casa Netflix. A tal proposito, Moore ha detto che "stanno lavorando a qualcosa", ma ha anche fatto capire che non gli è stato permesso di aggiungere altro.



Spider-Man: Un nuovo universo si è concluso con Gwen Stacey che riusciva apparentemente a trovare un modo per contattare Miles tra le dimensioni anche una volta ricucito lo strappo causato dal macchinario di Kingpin. Insieme al sequel sopra citato, in produzione c'è anche uno spin-off dedicato invece a Spider-Woman che ci concentrerà su tre generazioni di donne ragno.



A scrivere lo spin-off troveremo Bek Smith. Non c'è però neanche per questo una data d'uscita ufficiale.