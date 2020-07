Spider-Man: Un Nuovo Universo, Lord e Miller anticipano un nuovo supereroe per il sequel

Tramite un siparietto organizzato sulle rispettive pagine del social network Twitter, i registi Phil Lord e Christopher Miller, produttori del film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo, hanno anticipato l'arrivo di un nuovo supereroe nel sequel attualmente in produzione.

Ci vorranno più di due anni prima di vedere Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, ma in queste ore i due produttori hanno anticipato alcuni suggerimenti circa la possibilità che il film possa introdurre un nuovo personaggio che i fan di Spider-Man adoreranno: si tratta di Silk, nei fumetti nota anche come Cindy Moon, un'americana-coreana che è stata morsa dallo stesso ragno che aveva trasformato originariamente Peter Parker in Spider-Man.

Possiede dei poteri simili ma non identici a quelli di Peter, ed è stata introdotta nei fumetti solo nel 2014: con la premessa di Spider-Man: Into the Spider-Verse incentrata sull'esistenza e l'esplorazione di universi paralleli, le possibilità sono quasi infinite non solo per l'introduzione di nuovi personaggi dello Spider-Verse, ma anche più versioni dello stesso personaggio, ognuna con differenze minori ma sostanziali.

Cosa ne pensate? Conoscete Silk? Pensate che farà parte dell'attesissimo sequel? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in calce all'articolo.

