Spider-Man: Un Nuovo Universo, su instagram un fan poster da urlo

La data d'uscita di Spider-Man: Un nuovo Universo è stata resa nota qualche giorno fa e il teaser trailer dello Spider-Man animatoè appena stato pubblicato. L'intero internet è in visibilio e sui vari social è divenuto un vero e proprio trend topic. A cogliere la palla al balzo è stato uno dei fan, che ha creato un poster indubbiamente d'effetto.

La foto non mostra il supereroe per intero, ma solo la sua mano destra con due dita alzate ad indicare l'uscita del secondo capitolo, che avverrà solo nel 2022, e, almeno così ci piace pensare, anche il simbolo della vittoria per la riconferma del film d'animazione. La spider-tuta è quella che Miles indossa alla fine del film e dietro campeggia il logo che lo stesso ragazzo si è disegnato sul petto.

Spider-Man: Un nuovo Universo ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico, tanto da vincere alla scorsa assegnazione degli Academy Awards l'Oscar come miglior film d'animazione. Chissà se con il sequel verrà riconfermata anche la statuetta?

La Sony Pictures sembra aver intrapreso un cammino ambizioso, soprattutto vista l'altissima qualità, sia delle animazioni che della trama, ottenuta col primo film. Sul futuro della partnership Sony-Spidey si sono espressi i produttori Phil Lord and Chris Miller:

"Abbiamo voluto creare un film d'animazione che fosse solo il primo di un'intera saga. Ci piacerebbe produrre tante altre storie che amplino ancora di più questo 'nuovo Universo'. È musica per le nostre orecchie sentire che il pubblico vorrebbe vedere un film su Spider-Noir o uno stravagante cartone con protagonista Spider-Ham."

Le idee non sembrano mancare, è, chissà, forse il giorno in cui la produzione abbraccerà altri personaggi non è lontano.