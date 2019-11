Spider-Man: Un nuovo universo conquista 3 nomination ai Grammy

La Recording Academy ha presentato oggi l'elenco completo delle nomination per i Grammi Awards 2020 e Spider-Man: Un Nuovo Universo ha conquistato tre candidature. Il film, uscito nel dicembre 2018, ha ricevuto consensi diffusi per diversi motivi, non ultimo la colonna sonora.

Le nomination sono per la categoria della miglior colonna sonora per visual media. Il prossimo 26 gennaio, quando su CBS andrà in onda la sessantaduesima edizione dei Grammy Awards, Spider-Man: Un nuovo universo dovrà battere la concorrenza di film come Il Re Leone, A Star Is Born, Rocketman e C'era una volta a Hollywood.

L'account ufficiale del film ha festeggiato le nomination con un tweet celebrativo, che come era prevedibile si è guadagnato una serie di commenti positivi da parte dei fan.

Spider-Man: Un nuovo universo (leggi qui la nostra recensione) racconta le vicende dell'adolescente di Brroklyn Miles Morales e le possibilità illimitate del Ragnoverso, in cui più di una persona può indossare la maschera del supereroe. Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman da una sceneggiatura scritta da Phil Lord, il film è interpretato dalle voci di Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Jake Johnson, Liev Schreiber, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Velez e Lily Tomlin.

Il film è disponibile in Blu-Ray e in formato digitale, mentre qualche settimana fa è stata annunciata anche la data del sequel di Spider-Man: Un nuovo universo.