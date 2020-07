Spider-Man: Un nuovo universo, gli autori promettono tecniche rivoluzionare per il sequel

Dopo aver vinto un Oscar per il miglior film d'animazione e aver fatto innamorare fan di tutto il mondo, Spider-Man: Un nuovo universo si appresta ad avere un sequel, annunciato ufficialmente ormai da diverso tempo. Gli appassionati ora sono in trepida attesa, desiderosi di conoscere quali novità verranno apportate nel seguito.

Un tweet di uno degil autori e produttori del film ha alimentato le speranze di vedere un sequel ancor più entusiasmante del primo film. Chris Miller su Twitter ha parlato di 'tecniche artistiche rivoluzionarie' che verranno usate per la lavorazione del film. Così tanto rivoluzionarie da far sembrare 'antiquato' il primo capitolo, come dichiarato dallo stesso Miller.



Dichiarazioni molto importanti, soprattutto alla luce dei riscontri che ottenne il primo film, elogiato proprio per l'innovazione nel campo delle tecniche d'animazione messe in atto. Lo stesso Chris Miller aveva raccontato a Comicbook:"Questa è una situazione in cui il film era così ambizioso, stava cercando di fare così tante cose rivoluzionarie nel suo stile visivo, narrativo e cinematografico. [...] Ogni versione di questi film è una collaborazione di centinaia di cineasti che lavorano insieme e nelle migliori versioni le persone che stanno contribuendo con la loro creatività, le idee e le persone, sono quelli che decidono quale delle cose si adatta al percorso che stai intraprendendo. Il mix di suoni probabilmente sarebbe stato rivoluzionario quindi ha richiesto molto lavoro".

Sulla trama del sequel si sa ben poco, se non il ritorno di Miles Morales (Shameik Moore) e Gwen Stacy (Hailee Steinfeld).

Dopo Spider-Man: Un nuovo universo ci saranno più film per adulti, secondo quanto dichiarato da Sony. Al sequel potrebbe partecipare anche Christopher Daniel Barnes.