Spider-Man: Un Nuovo Universo, gli autori si sono ispirati ad Akira, Miyazaki, Sailor Moon

Mentre Phil Lord & Chris Miller stanno sviluppando un universo televisivo di Spider-Man per la Sony, i registi di Spider-Man: Un Nuovo Universo Bob Perischietti, Peter Ramsey e Rodney Rothman hanno rivelato le numerose fonti di ispirazioni anime alla base del loro film.

In particolare, il trio ha svelato di essere stato influenzato da Akira, da alcune opere dell'acclamato regista e animatore Hayao Miyazaki e da ... Sailor Moon.

Perischetti ha notato come le opere di Hayao Miyazaki siano state particolarmente influenti nel modo in cui il film si è sviluppato, avendo contribuito a dare forma al tono e al colore generale del progetto. Secondo il regista, il lavoro di Miyazaki è diventato così pervasivo nella cultura americana, che almeno una parte del DNA delle sue opere può essere riscontrato in ogni film d'animazione occidentale.

Per quanto riguarda i riferimenti visivi diretti, Peter Ramsey ha notato come le esplosioni e le innovazioni di Akira abbiano aiutato il suo team a realizzare quelle di Un Nuovo Universo: il film Sony si è sviluppato all'insegna dell'innovazione delle tecniche dell'animazione, ma i registi hanno notato come l'animazione del film sembrasse giocare a rincorrere quella giapponese, che a sua volta negli ultimi anni ha continuato ad rinnovarsi a suo modo.

Ma l'ispirazione più sorprendente è arrivata da Sailor Moon, in quanto la serie ha rappresentato un particolare punto di interesse nella creazione della Spider-Girl anime, Peni Parker. Per i registi il personaggio rimane comunque un mix di più personaggi della cultura popolare giapponese: "In un certo qual modo abbiamo creato Peni mescolando un sacco di personaggi diversi, rivisitandoli però con il nostro stile."

Per altre informazioni, vi segnaliamo che Doc Ock sarà uno dei villain principali del franchise ragnesco in sviluppo in casa Sony.