Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, ci sarà un vecchio Peter Parker nel cast di doppiatori?

I lavori su Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 continuano spediti: il film del 2016 fu un successo sotto ogni punto di vista, apprezzatissimo dai fan e dalla critica (come dimostra anche l'Oscar come Miglior film animato), per cui servirà qualcosa di davvero speciale per bissare un trionfo di simili proporzioni.

Le opportunità da sfruttare, d'altronde, non mancano di certo: a disposizione della produzione ci sono un bel po' di versioni di Spider-Man ancora tutte da sfruttare per dare man forte a quelle già apparse nel primo film e, stando alle ultime voci, pare proprio che una di queste sia già in trattative per apparire nell'attesissimo sequel.

Dopo le voci riguardanti il villain di Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, infatti, in rete ha cominciato a circolare un'indiscrezione confermata da più parti secondo cui Christopher Daniel Barnes, storica voce di Peter Parker nella serie animata degli anni '90, sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast vocale del film, entrando in scena proprio come lo Spider-Man dei mitici nineties.

Per Barnes si tratterebbe di un ritorno in Marvel dopo ben 23 anni di assenza: la serie animata in questione andò infatti in onda tra il 1994 e il 1998. Vi piacerebbe rivedere il Peter Parker di Barnes? Fatecelo sapere nei commenti! Una nuova immagine, intanto, ci ha mostrato Oscar Isaac in Spider-Man: Un Nuovo Universo 2.