Lo Spider-Man giapponese apparirà in Spider-Man: Un nuovo universo 2

Dopo aver provato ad indovinare quali versioni dell'arrampicamuri appariranno in Spider-Man: Un nuovo universo 2 grazie al tesser-annuncio di Sony, la prima conferma sembra arrivare direttamente dallo sceneggiatore Phil Lord.

Quando un fan lo ha taggato su Twitter per chiedergli di inserire nel film lo Spider-Man giapponese, ovvero la versione dell'Uomo Ragno apparsa nella serie TV conosciuta come Supaidāman, Lord ha confermato di averne già realizzato il design. Per chi non lo conoscesse, il protagonista dello show si chiama Takuya Yamashiro e al contrario di Peter Parker non è un fotografo ma un motociclista. E come dimenticarsi del suo robot gigante, Leopardon!

L'annuncio diffuso in rete ha stuzzicato la curiosità dei fan per via dei vari loghi presenti ad intermittenza nel filmato, alcuni dei quali sembrano più facili da interpretare rispetto ad altri, come per esempio quello che ricorda lo Spider-Man 2099 di Miguel O' Hara. A questo punto il logo rosso e giallo che avevamo associato a Jessica Drew (Spider-Woman) - trovate l'immagine in calce alla notizia - potrebbe riferirsi proprio allo Spider-Man giapponese.

Scritto nuovamente da Lord insieme a Chris Miller, il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo debutterà nelle sale l'8 aprile 2022. Quale altre versioni dell'Uomo Ragno vi piacerebbe vedere nel film? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.