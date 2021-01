Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, guardate le immagini con il Miguel O'Hara di Oscar Isaac

Il nuovo anno si è aperto con nuove immagini promozionali da parte di alcune produzioni, come ad esempio il film di Uncharted con Tom Holland, ma anche del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che anticipa un atteso ritorno.

Negli scorsi mesi, infatti, i lavori per il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo non si sono fermati, e gli autori hanno continuato a perfezionare tecniche rivoluzionarie per la pellicola in arrivo nel 2022.

Ma mentre non sappiamo ancora nulla della trama del film e dei personaggi che potremmo vedere, almeno per uno Spider-Man, oltre a quello di Miles Morales, il ritorno sembrerebbe cosa certa: stiamo parlando di Miguel O'Hara a.k.a. Spider-Man 2099, doppiato da Oscar Isaac in versione originale.

Nel primo lungometraggio animato, Miguel era comparso solo in chiusura, lasciandoci pensare che avremmo scoperto di più sul suo conto in un eventuale sequel. E proprio sulla nostra curiosità sta giocando l'account ufficiale del film, che il primo dell'anno ha postato due nuove immagini di Spider-Man 2099 assieme alla scritta "Siamo un anno più vicini al 2022".

E voi, cosa vi aspettate di vedere nel sequel di Un Nuovo Universo? Come credete che ci verrà presentata la storia di Miguel O'Hara, e come si intreccerà a quella di Miles? Fateci sapere nei commenti.