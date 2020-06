Spider-Man: Un nuovo universo 2, godetevi un Miles Morale cresciuto nella nuova fan-art

La produzione di Spider-Man: Un nuovo universo 2 è iniziata proprio in questi giorni, e la notizia dei lavori sul secondo capitolo del film animato Premio Oscar non è passata inosservata ai fan dell'Arrampica-Muri, che si sono infatti riversati sui social per condividere alcune loro creazioni artistiche sul personaggio.

Una, in particolare, ha però attratto l'attenzione dei vari outlet americani, perché ha immaginato come potrebbe apparire nel sequel un Miles Morales cresciuto e ormai universitario, con tanto di piercing, pizzetto o barba. Molto bella, a dire il vero, soprattutto perché rispetta il look originale del film animato, evolvendolo di qualche anno.



Benché non si abbiano ancora dettagli certi in merito alla trama del nuovo film, la storia dovrebbe focalizzarsi sull'evoluzione della relazione sentimentale tra Miles Morales e Gwen Stacy, la Spider-Woman di un'altra dimensione. La scena dopo i titoli di coda del primo film vedeva la presenza di Spider-Man 2099 Miguel O'Hara, quindi è evidente che quest'ultimo giocherà un ruolo fondamentale nell'economia del sequel.

In merito allo sviluppo di progetti dedicati all'universo di questo Spider-Man animato della Sony si parla da tempo anche di uno spin-off completamente al femminile. Secondo le voci che circolavano all'epoca, lo spin-off al femminile avrebbe dovuto ruotare intorno alle figure di Spider-Woman, Silk e Spider-Girl, mentre Lauren Montgomery sarebbe stata in trattative per la regia.



Per il momento, a quanto pare, Sony Pictures è concentrata sul sequel di Spider-Man: Un nuovo universo. Del primo film Sony con Miles Morales potete leggere la nostra recensione.



Vi ricordiamo che Spider-Man: Un nuovo universo 2 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 7 ottobre 2022.