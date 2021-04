Spider-Man: Un nuovo universo 2, brutte notizie per chi voleva il ritorno di SPOILER

Proseguono i lavori di produzione sul sequel di Spider-Man: Un nuovo universo e con lei le voci riguardo le possibili aggiunte al cast vocale. Proprio in queste ore aveva iniziato a circolare il rumor secondo il quale anche il doppiatore del Peter Parker della celebre serie animata degli anni '90 si sarebbe unito al cast del sequel del film Sony.

Stiamo parlando appunto di Christopher Daniel Barnes, storica voce di Peter Parker nella serie animata degli anni '90, il quale porterebbe una sana dose di nostalgia al prodotto in arrivo e attesissimo dai fan dell'Uomo-Ragno. Tuttavia, questo recente rumor è stato appena smentito dal produttore della pellicola John Semper Jr. A quanto pare Barnes non è stato mai contattato dalla produzione per una sua apparizione nel sequel di Spider-Man: Un nuovo universo.

Per Barnes sarebbe stato di un ritorno in Marvel dopo ben 23 anni di assenza: la serie animata in questione andò infatti in onda tra il 1994 e il 1998. Chi invece farà sicuramente ritorno nel sequel è il compositore Daniel Pemberton che si occuperà ancora dello score principale del film. La conferma è arrivata dallo stesso compositore, il quale ha pubblicato una serie di tweet in cui celebrava il secondo anniversario dell'uscita di Spider-Man: Un nuovo universo poi culminati nell'annuncio che tornerà a comporre le musiche anche del prossimo film.

"...ci vediamo nel 2022 per la prossima avventura", ha concluso Pemberton nei suoi tweet celebrativi. Chiaramente un ritorno molto gradito in quanto proprio le musiche sono state tra gli elementi più caratterizzanti il successo del primo film. I lavori sul sequel sono ufficialmente partiti lo scorso giugno, in piena pandemia, dopo che l'annuncio del sequel era arrivato già nel 2019.