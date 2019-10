Se Spider-Man è di nuovo nel MCU, gran parte del merito è di Tom Holland

In più, Holland avrebbe usato a proprio vantaggio la sua partecipazione al film di Uncharted , prodotto da Sony, per convincere Tom Rothman , il Presidente di Sony Pictures, a tornare sui suoi passi e cercare di trovare un nuovo accordo con la Casa di Topolino.

L'interprete di Peter Parker ha infatti preso nota del grande supporto dei fan nei suoi confronti e in quelli del personaggio all'interno del MCU, e lo avrebbe reso noto anche ai dirigenti di entrambe le compagnie , contattando addirittura il CEO della Walt Disney Company in persona, Bob Iger.

Dopo lo shock causato da una fase di stallo nelle negoziazioni sulle spese e sui proventi dei film di Spider-Man tra le due major Hollywoodiane, Disney e Sony , e quello ancora più grande derivato dall'apprendere che non si era infine raggiunto un accordo a favore della partnership, immaginate il sollievo dei fan (e del resto del MCU) nello scoprire che invece il Bimbo Ragno sarebbe rimasto nel Marvel Cinematic Universe ancora per un po'.

