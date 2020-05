Spider-Man, il nuovo Funko Pop! riprende il meme più famoso

Di Funko Pop! ne abbiamo visti tanti in questi anni, dai personaggi Marvel a quelli dei più famosi franchise cinematografici e non. Anche Spider-Man, dunque, ha avuto sicuramente la sua parte: a lui, però, è stato ora dedicato un Funko Pop! davvero particolare.

A dirla tutta parliamo non di una, ma di ben due action figure del personaggio interpretato da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe: il Funko Pop! in questione riprende infatti una scena ben precisa che, ne siamo sicuri, la maggior parte di voi conoscerà piuttosto bene.

La sequenza in questione non fa però parte dell'MCU, bensì di una vecchia serie animata degli anni '60: già, stiamo parlando della famosa scena che ha dato vita allo Spider-Man Pointing at Spider-Man, quel meme che sicuramente vi sarete trovati davanti centinaia e centinaia di volte nel corso delle giornaliere sessioni di scrolling compulsivo dei vari social network.

Il Funko Pop! si compone dunque di due figurine di Spider-Man che, proprio come nel celebre meme inserito anche sul finale di Spider-Man: Un Nuovo Universo, puntano il dito l'una verso l'altra. Un oggetto che sicuramente tanti fan dell'Uomo Ragno non vorranno mancare di aggiungere alla loro collezione!

