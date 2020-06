Spider-Man, nuovo amore in vista per il Peter Parker di Tom Holland? Molto poco probabile

La vita sentimentale di Peter Parker è sempre stata piuttosto attiva: tra una Gwen Stacy e una Mary Jane Watson nel cuore di Spider-Man c'è sempre stato spazio per una donna speciale, esattamente come accade anche nel Marvel Cinematic Universe.

Il Peter di Tom Holland sembra infatti decisamente preso dalla sua MJ, ma secondo alcuni nei futuri film su Spider-Man potrebbero esserci dei cambiamenti di rotta in tal senso: a rompere le uova nel paniere alla coppia dovrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro eroe, vale a dire Felicia Hardy aka Black Cat.

Il personaggio, già interpretato da Felicity Jones in The Amazing Spider-Man 2, potrebbe in effetti rappresentare un nuovo interesse amoroso per Peter, ma in tutta onestà ci sembra davvero difficile che la storia possa prendere una piega del genere in tempi brevi: in primis non c'è ancora nulla di concreto per l'inserimento di Felicity nel Marvel Cinematic Universe, e in secondo luogo i fan sembrano aver reagito piuttosto bene alla coppia Tom Holland/Zendaya vista in Spider-Man: Far From Home.

Insomma, mai dire mai, ma ad oggi una svolta di questo tipo sembra davvero lontana dal concretizzarsi. Per il futuro, intanto, si è parlato anche della possibilità che Spider-Man muoia per mano di Norman Osborn; vediamo, invece, quale spassosa conseguenza ha avuto il finale di Spider-Man: Far From Home.