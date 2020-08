Spider-Man, in una nuova fanart il crossover tra Tobey Maguire e i Fantastici 4

Due destini diametralmente opposti, quelli dello Spider-Man di Tobey Maguire e dei Fantastici 4 capitanati dalla Torcia Umana di Chris Evans: se il primo è ancora oggi considerato da molti il miglior Spider-Man di sempre, infatti, i due film con Jessica Alba fanno parte di quella pletora di cinecomic dei primi 2000 decisamente poco riusciti.

Va detto, comunque, che i film Marvel dell'epoca furono penalizzati da un dettaglio non da poco: il non far parte di una macchina perfetta e mastodontica come il Marvel Cinematic Universe, capace di spingere all'inverosimile anche film accolti con non troppo entusiasmo (si vedano casi come Captain Marvel).

Perché allora non dar loro una seconda possibilità mettendo su il crossover che non abbiamo mai visto? L'idea è venuta ad artoftimetravel, che su Instagram ha messo insieme in una sola scena il Peter Parker visto in Spider-Man 3 (quello con il costume nero, per intenderci) e il Chris Evans meno fortunato, quello in versione Torcia Umana.

Cosa ne dite? Pensate che un'operazione del genere avrebbe potuto giovare a film criticatissimi come quelli dei Fantastici 4? Fatecelo sapere nei commenti! Di recente, intanto, abbiamo visto circolare una nuova, folle teoria sullo Spider-Man di Raimi; qualche giorno fa, inoltre, è stata messa a disposizione online la sceneggiatura di Spider-Man.