Spider-Man: No Way Home, Tom Holland al centro di un bellissimo nuovo poster ufficiale!

Nonostante sia trascorso già un mese dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di Spider-Man: No Way Home, la Sony Pictures sta continuando a tenere in moto la macchina del marketing legata alla pellicola di Jon Watts. Oggi è stato diffuso in rete, infatti, un nuovissimo poster ufficiale con Tom Holland con il costume ma privo della sua maschera.

Nella locandina, diffusa oggi in rete, possiamo vedere il Peter Parker di Tom Holland in piedi con in volto un'espressione decisamente molto seria, che indossa il suo costume di Spider-Man ma senza la maschera, che tiene nella mano sinistra. Di fronte a lui i mega schermi di Times Square che indicano con l'appellativo di "Assassino" il suo volto e quello dell'Uomo-Ragno.

Nel corso di una recente intervista, lo stesso Holland si è detto contento di non essere più Spider-Boy nei film che lo riguardano ma di essere finalmente diventato lo Spider-Man del MCU a tutti gli effetti. "Prima era veramente Spider-Boy, e questo film parla del suo diventare Spider-Man. Si parla della sua crescita, del prendere personalmente le sue decisioni, e sul farsi avanti come un vero membro degli Avengers. Ed è stato davvero bello avere quel nomignolo in Spider-Man: Homecoming ma adesso quello che sono è anche ciò che Peter Parker è in Spider-Man: No Way Home".

Mentre No Way Home raggiunge altri record, una novità importante farà saltare i collezionisti dalle sedie: tutti e 8 i film di Spider-Man live-action arriveranno infatti in un cofanetto unico! Il pre-ordine è già disponibile sui siti dei rivenditori autorizzati in diversi paesi, pronto da guardare a casa in Digital HD.

Su queste pagine potete recuperare il nostro video con le easter egg più importanti di No Way Home che ogni fan di Spider-Man dovrebbe conoscere a menadito. Infine, Kirsten Dunst ha rivelato di non aver ancora visto il film con Tom Holland.