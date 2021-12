Spider-Man: No Way Home, bambino vestito da Goblin fa impazzire il web: il video è virale!

L'enorme foga scatenata dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di Spider-Man: No Way Home lo si vede anche da una serie di circostanze collaterali, come il chiacchiericcio che aumenta sul web e dai numerosissimi omaggi presenti sui vari canali social. Così può capitare che il video di un bambino vestito da Goblin diventi virale su Twitter.

Un bambino, infatti, si è travestito da Goblin con un costume del tutto fedele al personaggio apparso per la prima volta in Spider-Man di Sam Raimi, che fa il suo ritorno in Spider-Man: No Way Home sempre interpretato da Willem Dafoe, e nel video lo vediamo muoversi grazie all'utilizzo di un hoverboard "trasformato" nel look all'aliante utilizzato dal celebre villain del film. Il video è diventata immediatamente virale grazie al passaparola su Twitter e al momento ha superato i 30mila like e 2mila retweet. Potete guardarlo nel widget posto in calce a questa news.

Proprio in una recente intervista, Willem Dafoe ha svelato il motivo per cui ha deciso di far tornare Goblin in SpiderMan No Way Home: l'attore ha voluto girare in prima persona tutte le scene d'azione. In quanto veterano del franchise, ci si poteva aspettare che facesse una scelta diametralmente opposta, lasciando tutto il "lavoro sporco" alla computer grafica, ma così non è stato.

"Era importante per me tutta l'interpretazione fisica" ha spiegato Dafoe in un'intervista. "Infatti, una delle prime cose che ho detto a Jon (Watts) e Amy (Pascal), praticamente al momento in cui mi hanno proposto il ruolo, prima ancora che ci fosse una sceneggiatura, è stata: 'sentite, non voglio apparire solo con un cameo o per le scene ravvicinate. Voglio fare anche le scene d'azione perché mi divertono'" ha rivelato.

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di SpiderMan No Way Home. Intanto, a poche ore dal debutto nelle sale cinematografiche SpiderMan No Way Home ha già 5 record, segnando un grande successo al botteghino italiano (e non solo).