Spider-Man, novità sul futuro di Andrew Garfield, Miles Morales, Gwen e Gatta Nera

Il futuro di Andrew Garfield nei panni di Spider-Man è senza dubbio uno degli argomenti che più sta a cuore ai fan della Marvel, in queste ore ci ha pensato il noto insider My time to shine hello ad offrire nuovi, importanti aggiornamenti.

Per cominciare, l'insider ha confermato che Spider-Man: No Way Home non sarà l'ultima volta che i fan vedranno Andrew Garfield nei panni di Peter Parker, anche se l'attore non avrà un suo film stand-alone pensato per proseguire il franchise di The Amazing Spider-Man: My time to shine ha ribadito che Andrew Garfield sarà in Avengers: Secret Wars, ma il maxi-crossover dellaSaga del Multiverso non sarà il solo appuntamento con questa Variante dell'Uomo Ragno.

Lo scooper ha infatti svelato per la prima volta che Sony ha dei piani per la Gatta Nera, e per questo motivo i fan del MCU farebbero meglio a non sperare di vederla apparire in Spider-Man 4 con Tom Holland perché il personaggio di Felicia Hardy sarà presentata nell'universo della Sony, la saga di Venom, Morbius, Kraven il cacciatore e Madame Web. Inoltre, My time to shine ha confermato che il live-action di Miles Morales è realtà ma ha anche aggiunto che lo Spider-Verse animato godrà anche di un altro spin-off live-action, dedicato a Spider-Gwen: è qui che probabilmente tornerà in gioco Andrew Garfield, che oltre ad Avengers: Secret Wars sarà visto 'spuntare' anche in altri progetti.

