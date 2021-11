Spider-Man: avete notato questo indizio CLAMOROSO su Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Tra i numerosi easter egg nel trailer di Spiderman No Way Home c'è un indizio clamoroso sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield che non ha notato praticamente nessuno, eccetto qualche fan dagli 'occhi di falco'.

Nella sequenza immediatamente successiva alla scena in cui Peter Parker ruba da Doctor Strange il misterioso cubo magico - presumibilmente il MacGuffin intorno al quale ruoterà la trama - possiamo infatti vedere che Spider-Man e lo Stregone Supremo nel trailer hanno un breve alterco che si conclude con la separazione della proiezione astrale di Peter dal suo corpo fisico: in quei brevi istanti, nel trailer si può notare un fotogramma in cui Doctor Strange immobilizza Spider-Man a mezz'aria con delle funi magiche che impediscono al supereroe adolescente di muoversi, ma strizzando gli occhi vi renderete conto di un indizio inequivocabile.

Guardate l'immagine che vi abbiamo fornito in calce all'articolo e tratta direttamente dal trailer di Spider-Man No Way Home disponibile sui canali ufficiali della Sony: riproducendo il filmato il frame appare davvero per un battito di ciglia, ma dietro e davanti a Spider-Man, ancora bloccato a mezz'aria, ci sono due portali magici, da uno dei quali proviene una ragnatela che si aggrappa al piede di Peter. Chi ha sparato quella ragnatela, e perché? Secondo i fan sui social, che stanno scoprendo l'indizio solo in questi minuti, un altro Spider-Man starebbe cercando di tirare a sé il Peter del MCU, forse per rubargli il cubo o aiutarlo a fuggire con l'oggetto mistico da Doctor Strange, che evidentemente vuole riprenderselo.

Un'altra ipotesi - poco affascinante - è che la ragnatela sul piede di Spider-Man sia un 'prolungamento' della stessa ragnatela che il supereroe impugna nella mano destra, frutto di una magia di Doctor Strange per imprigionarlo, ma a quel punto a Peter Parker non basterebbe lasciare andare la presa per liberarsi? Diteci cosa ne pensate nei commenti!