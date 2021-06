Spider-Man: No Way Home, Zendaya pubblica una nuova foto in onore di Tom Holland

In onore del 25esimo compleanno di Tom Holland, l'interprete di Michelle Zendaya ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una nuova foto dietro le quinte di Spider-Man: No Way Home, attesissimo terzo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe.

La foto è arrivata nelle Stories dell'attrice, e potete visionarla in calce all'articolo: mostra un primo piano di Tom Holland nei panni di Peter Parker, ma imbacuccato ad hoc per le misure anti-covid da rispettare sui set cinematografici, e un bel dito medio fuori fuoco. "Sono contenta che sei nato!" ha scherzato Zendaya nella didascalia, con la quale ha augurato un felice compleanno al collega.

Naturalmente non si può decifrare molto dalla suddetta immagine in termini di trama di Spider-Man: No Way Home, un film intorno al quale girano le voci più disparate (e disperate). Ad esempio quella più recente sul trailer di Spider-man: No Way Home, che secondo alcuni sarebbe stato distribuito ufficialmente nel girono del compleanno di Tom Holland, per replicare la mossa pubblicitaria del trailer di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (uscito nel giorno del compleanno del protagonista Simu Liu), ma così non è stato. A questo punto, gli unici aggiornamenti ufficiali per il film in mezzo ad un mare di rumor, indiscrezioni e presunti scoop sono stati l'annuncio del titolo, un paio di foto di scena e le dichiarazioni di Alfred Molina.

Spider-Man: No Way Home è uno dei dieci progetti in post-produzione dei Marvel Studios e ha una data di uscita fissata a dicembre 2021.