Spider-Man: No Way Home, Zendaya dubbiosa: 'Non so se ne faremo un altro'

Le trilogie, si sa, hanno sempre trovato nel cinema un terreno fertilissimo e il Marvel Cinematic Universe non fa certo eccezione: si pensi, ad esempio, ai casi di Iron Man e Captain America, forti di tre film stand-alone a testa. La domanda, dunque, sorge spontanea: Spider-Man: No Way Home sarà l'ultimo film sul Peter Parker di Tom Holland?

Mentre i fan continuano a sperare nella conferma dei rumor sul ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, dunque, qualcuno ha pensato di porre a Zendaya la fatidica domanda sul futuro di Peter, MJ e soci nell'MCU.

L'attrice stessa, in realtà, ha ammesso di avere ben poche notizie al riguardo, ma di non poter escludere che la storia si concluda con questo terzo film: "Non sappiamo ancora se ne faremo un altro. Ne faremo tre e poi basta? Sai, normalmente in questi casi fai tre film e in genere la cosa finisce lì" sono state le parole dell'attrice vista già in Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Insomma, toccherà attendere un po' per saperne di più sul futuro del nostro Peter nel Marvel Cinematic Universe: per ora, dunque, meglio concentrarsi sul film in uscita tra qualche mese. A proposito di Zendaya, comunque, scopriamo insieme qual è il significato del nome della star di Spider-Man: No Way Home.