Spider-Man: No Way Home, Zendaya:'Crescere con Tom Holland è stato speciale'

Uscirà nelle sale a fine anno Spider-Man: No Way Home, il nuovo film con protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker/Spider-Man. Il film sarà la terza apparizione insieme sullo schermo di Holland e Zendaya, di recente fotografati durante un bacio scambiato nella macchina dell'attore. Del legame fra i due ha parlato Zendaya.

Indipendentemente dal fatto che i due siano effettivamente una coppia, è chiaro che entrambi apprezzano la reciproca compagnia. Intervistata da E!, Zendaya ha parlato dell'importanza dell'esperienza vissuta insieme sul set.



"Stavamo tutti assorbendo e prendendoci il tempo per goderci il momento, stare insieme ed essere grati per quell'esperienza; é davvero speciale essere cresciuti insieme" confessa l'attrice.

Inoltre Zendaya confessa come sia stata una sensazione 'agrodolce' girare il terzo film, soprattutto perché non è ancora ufficiale un quarto capitolo.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe vedere anche il ritorno di Jacob Batalon, Tony Revolori, Angourie Rice e Marisa Tomei.

Inoltre da tempo circolano voci di rientri clamorosi come quello di Kirsten Dunst nel ruolo di MJ nella trilogia di Sam Raimi, e soprattutto il ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield nei panni di Spider-Man.



Ma i fan ora si chiedono: Tom Holland e Zendaya si sono fidanzati? Al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, nonostante la foto e i rumor sui giornali.