Spider-Man: No Way Home, Zendaya sul cast del film Marvel: 'Siamo tutti grandi amici'

I fan Marvel attendono con trepidazione l'arrivo di Spider-Man: No Way Home nelle sale, ma non sono gli unici: anche Zendaya non vede l'ora di mostrare il frutto del duro lavoro di un incredibile cast al pubblico, specialmente visto il grande legame che si è creato tra gli attori del film.

Non sempre i membri del cast di un film, di uno spettacolo teatrale o di una serie tv vanno d'amore e d'accordo. Basta ricordar, ad esempioe quanta antipatia c'era inizialmente tra Paul Wesley e Nina Dobrev di The Vampire Diaries o tra Gillian Anderson e David Duchovny sul set di X-Files.

Tuttavia, stando a quanto affermato da Zendaya, il cast di Spider-Man: No Way Home non potrebbe essere più unito.

"Non vedo l'ora che Spider-Man esca al cinema e che tutti lo possano vedere" ha infatti raccontato ai microfoni di Entertainment Tonight l'interprete di MJ "E sapete, abbiamo lavorato davvero sodo a questo film, e siamo tutti così uniti [dopo aver trascorso tanto tempo insieme]. Sono elettrizzata! Avremo un gran tour promozionale, ne sono convinta".

Certo, dichiarazioni come queste potrebbero sembrare le solite frasi fatte da proporre agli intervistatori durante i press tour, ma anche alla luce delle recenti foto che sembrerebbero confermare una relazione tra Zendaya e Tom Holland, non ci viene difficile credere che la ragazza sia sincera.

Spider-Man: No Way Home arriverà a dicembre al cinema.