Spider-Man: No Way Home, Willem Dafoe è Goblin in una nuova fan-art

Tempo di grandi ritorni nel Marvel Cinematic Universe: l'uscita di Spider-Man: No Way Home si avvicina e con essa, almeno stando agli annunci degli ultimi mesi, si avvicina il momento di rivedere alcune vecchie glorie come l'Elektro di Jamie Foxx, il Doc Ock di Alfred Molina e, chissà, magari anche il Goblin di Willem Dafoe.

Sul ritorno del celebre villain di Spider-Man non abbiamo ancora notizie certe: recentemente l'attore ha però accennato a un progetto segreto nel quale sarebbe coinvolto e, conoscendo l'ossessione di Marvel per la segretezza, il pensiero è ovviamente corso al prossimo film con Tom Holland e Zendaya.

Che si concretizzi o meno, comunque, il ritorno del Goblin di Willem Dafoe è stato un vero invito a nozze per i vari digital artist, immediatamente scatenatisi per ritrarre nuovamente il celebre attore nei panni di uno dei villain più amati del mondo dei cinecomic: l'ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Jaxon Derr, che su Instagram ha postato la sua versione di un Goblin a dirla tutta ben poco somigliante a Dafoe, ma che potrebbe fornire spunti per il nuovo design della nemesi di Spider-Man in versione Marvel Cinematic Universe.

Sperate anche voi nel ritorno di Goblin? Fatecelo sapere nei commenti! Nell'attesa di tornare in sala, intanto, ecco dove riguardare tutti i film di Spider-Man in streaming, da Sam Raimi all'MCU.