Spider-Man: No Way Home: Willem Dafoe cita un misterioso film di cui non può parlare

Willem Dafoe è uno degli attori più impegnati del momento: senza contare l'inizio delle riprese di Aquaman 2, entro la fine dell'anno la star apparirà in tre film in uscita senza considerare l'eventuale ritorno nei panni di Green Goblin in Spider-Man: No Way Home.

L'attore è infatti al centro di numerosi rumor sulla trama del Multiverso di Spider-Man 3, che alcuni presunti leak su Spider-Man: No Way Home emersi in passato avrebbero 'confermato': parlando dei suoi tre film in uscita - The French Dispatch, The Card Counter e Nightmare Alley di Guillermo del Toro - in una recente intervista con Collider, Willem Dafoe ha accennato ad altro progetto a cui ha lavorato di recente e del quale non può ancora parlare. Senza rivelare praticamente nulla, Dafoe ha confessato di aver girato tutte le sue scene 'in interni' e che avrà il permesso di parlarne solo in futuro, quando il progetto sarà reso pubblico.

Naturalmente i parallelismi con i Marvel Studios si sprecano: la stragrande maggioranza delle produzioni di Kevin Feige viene infatti girata negli studios così da rendere più facile il lavoro del reparto degli effetti visivi, senza contare la segretezza che avvolge tale misterioso progetto. I fan sui social stanno speculando in queste ore, ma naturalmente per il momento non si hanno conferme né smentite.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.