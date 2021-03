Spider-Man: No Way Home, dal web un altro indizio sulla presenza di Garfield e Maguire!

In concomitanza con la fine delle riprese di Spider-Man: No Way Home, terza pellicola del MCU dedicata all'arrampicamuri di Tom Holland, ha iniziato a circolare in rete un ulteriore indizio sulla tanto vociferata presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Un po' come accaduto per il leak del titolo ufficiale di Matrix 4, le nuove informazioni provengono da una foto dei presunti gadget regalati agli addetti ai lavori per celebrare il termine della produzione.

Come potete vedere voi stessi in calce alla news, l'immagine in questione mostra una maglietta dedicata alla troupe del film e una sorta di sottobicchiere su cui è presente un costume di Spider-Man che ricorda chiaramente quello indossato da Garfield in The Amazing Spider-Man. Inoltre, nella parte bassa della cartolina sulla sinistra è possibile notare una scritta realizzata con l'iconico font dello Spider-Man di Sam Raimi.

Ovviamente al momento si tratta ancora di speculazioni, anche perché lo stesso membro della troupe che ha postato la foto su Twitter, dopo averla rimossa, ha specificato che le magliette sono state realizzate "con un'immagine presa da Google". La data di uscita di Spider-Man: No Way Home tuttavia è ancora fissata a dicembre 2021, dunque potrebbe non mancare molto per avere un'eventuale conferma della presenza delle due star. Sempre che i Marvel Studios non vogliano mantenerla segreta fino all'uscita nelle sale.

Voi cosa ne pensate? Credete che i due attori compariranno davvero nel film? Fatecelo sapere nei commenti.