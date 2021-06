Spider-Man: No Way Home e Uncharted: Tom Holland anticipa novità, in arrivo i trailer?

In un nuovo video, Tom Holland sembra aver anticipato l'arrivo di nuovi contenuti a tema Spider-Man: No Way Home e Uncharted. Sarà forse il momento di un primo trailer per i due film?

Qualche giorno fa Tom Holland ha compiuto 25 anni, e in occasione del suo compleanno, amici, fan e colleghi lo hanno riempito di messaggi di auguri sui social.

Il giovane attore ha dunque voluto registrare un video per ringraziare tutti dell'interesse mostrato nei suoi confronti: "Ehi ragazzi, come va? Volevo semplicemente prendermi un secondo per ringraziarvi di cuore. Sapete, alcuni di voi mi hanno mandato dei messaggi molto dolci, altri dei fantastici artwork, altri ancora delle lettere, e vi volevo semplicemente ringraziare. Per me significa davvero tanto. Ho avuto un compleanno meraviglioso, ero con i miei amici, mi sono divertito, ed è stato ancora migliore perché anche voi eravate con me. Grazie davvero, lo apprezzo tantissimo, e spero di vedervi tutti molto presto" afferma nel filmato che trovate anche in calce alla notizia.

Ma in chiusura di registrazione, Holland ha accennato anche a qualche novità in arrivo per quanto riguarda due dei progetti più attesi della prossima stagione cinematografica: il terzo capitolo delle avventure dell'Arrampicamuri, Spider-Man: No Way Home e l'adattamento della celebre saga videoludica Uncharted.

"Spero che presto ci sia la possibilità di farvi vedere un po' di roba davvero figa. Sapete, qualcosa di Spider-Man, qualcosa di Uncharted, potrebbe essere in arrivo... Sarebbe davvero forte".

Che siano già pronti dei primi trailer per questi due film?

Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema a dicembre 2021, mentre Uncharted approderà nelle sale a febbraio 2022.