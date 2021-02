Spider-Man: No Way Home è il titolo ufficiale del nuovo capitolo del franchise MCU

Spider-Man: Phone Home? Spider-Man: Home-Wrecker? Spider-Man: Home Slice? No, nessuno dei tre titoli pubblicati precedentemente da Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon era quello vero, perché il titolo ufficiale del nuovo capitolo del franchise Sony-Marvel è Spider-Man: No Way Home, ed è bellissimo.

Alla fine i protagonisti e la produzione hanno voluto mantenere a lungo il riserbo sull'ufficialità del titolo, che comunque era praticamente scontato mantenesse almeno Home come parte del nome, e infatti è andata esattamente così. A ufficializzare il tutto ci hanno sempre pensato Tom Holland, Batalon e Zendaya, facendo visita Jon Watts che li ha "comunque trollati con un altro titolo finto".



Nel video che li vede insieme, comunque, mentre stanno uscendo dall'ufficio, la telecamere indugia e poi zooma su di una lavagnetta dove sono stati scritti decine e decine di possibili titoli, da Home-Run a Home-Worlds, ma alla fine a spuntarla su tutti è stato proprio Spider-Man: No Way Home, letteralmente traducibile con "nessuna strada per casa", dunque riconducibile anche al discorso del Multiverso e alla lotta di Peter per nascondersi dopo che Mysterio ha rivelato al mondo la sua vera identità.



Cosa ve ne pare del titolo ufficiale? Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 17 dicembre 2021.