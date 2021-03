Spider-Man: No Way Home, dei tweet proverebbero la presenza di Andrew Garfield nel film?

Ci risiamo: ancora una volta Twitter potrebbe aver "confermato" la presenza di Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home. Come? Scopritelo dopo il salto.

Lo scorso febbraio, un fattorino di Atlanta aveva affermato su Twitter di aver consegnato del cibo a Andrew Garfield, lasciando pensare a chi segue ormai da tempo i rumor sulla presenza dell'attore nel terzo film di Spider-Man del MCU che quella fosse un'ulteriore prova del suo coinvolgimento nel progetto, nonostante le smentite di Tom Holland al riguardo.

Adesso, in una situazione che ricorda abbastanza quella appena citata, degli altri tweet farebbero credere che le voci circolate finora siano effettivamente fondate.

Come segnalato dall'utente Twitter @simonmoore2110, la controfigura di Tom Holland e quella di Andrew Garfield si troverebbero sullo stesso set. L'informazione verrebbe direttamente dall'account dello stunt-double di Garfield nei due film di Spider-Man targati Sony, William Spencer, che avrebbe taggato Greg Townley, stnunt double di Holland nel threequel dei Marvel Studios, nel post.

In più, quando un altro utente ha chiesto a Spencer se si trovasse sul set di Spider-Man: No Way Home, quest'ultimo avrebbe "replicato" con un "mi piace" al tweet, facendo dunque intendere che si trattasse di una risposta affermativa.

Come se non bastasse, il tweet principale è stato poi rimosso, dando da pensare che si trattasse di un'informazione riservata, facendola sembrare ancora di più una conferma indiretta.

Certo, c'è sempre la possibilità che si possa trattare di un altro progetto, ma in tal caso sarebbe davvero una coincidenza molto peculiare quella che vedrebbe entrambe le controfigure degli attori di Spider-Man sullo stesso set nello stesso periodo delle riprese di No Way Home.

Purtroppo per avere una risposta dovremo attendere ancora un po', e anche in caso positivo, dovremo aspettare il prossimo Natale per vedere Spider-Man: No Way Home materializzarsi sul grande schermo.