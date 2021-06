Spider-Man: No Way Home, il trailer non arriva e Sony continua a trollare i fan

A pochi mesi ormai dall'uscita, cresce l'attesa per Spider-Man: No Way Home. In mancanza di notizie ufficiali e nuove informazioni, il pubblico ripiega sulle fan art con Tobey Maguire e Jamie Foxx, ma ciò che sarebbe davvero gradito è il sospirato trailer ufficiale. Si pensava a una data simbolica per l'uscita, come il compleanno di Tom Holland.

In realtà nulla si è ancora mosso da quel punto di vista, e così Sony Pictures continua a scherzare coi fan in attesa del trailer di Spider-Man: No Way Home. Stavolta, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, lo fa con una immagine su Instagram.

Si tratta di una specie di rebus, in cui le parole "No Way Home" sono rappresentate rispettivamente dalle emoji di una X, di una strada e di una casa. L'immagine proviene dall'account indiano di Sony, e mentre molti fan apprezzano l'ironia c'è anche chi commenta risentito: "Smettetela di prenderci in giro e pubblicate il trailer!"

Il terzo stand-alone del Marvel Cinematic Universe con Tom Holland nel ruolo di Spider-Man, se da una parte è avvolto dal mistero, dall'altra è sulla bocca di tutti per alcune anticipazioni, non ancora ufficiali: da mesi si discute, infatti, del ritorno di altri attori che hanno interpretato Peter Parker, come Tobey Maguire e Andrew Garfield. Recentemente un leak su Spider-Man: No way Home trapelato sul web potrebbe sembrerebbe aver confermato la trama del Multiverso, ma solo un trailer ufficiale potrebbe dissipare ogni dubbio.