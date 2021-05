Spider-Man: No Way Home, nessun trailer per il film: i fan insorgono!

Proprio per tale ragione i fan sono insorti sui social, chiedendo a gran voce quantomeno un trailer, che sarebbe dovuto uscire già da tempo ormai. La loro delusione è palese nei post che vi riportiamo in calce alla notizia. Chissà cosa i Marvel Studios avranno in serbo per Spider-Man: No Way Home.

Il teaser di tre minuti ha anche fissato le date di uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania , Guardiani della Galassia: Vol. 3 e ha rivelato anche i titoli ufficiali dei sequel Marvel's Black Panthe r e Captain Marvel 2 in arrivo nelle sale nel 2022. Ma nessuna nuova informazione è stata rilasciata su Spider-Man: No Way Home .

Ormai da mesi i fan del Marvel Cinematic Universe sperano di dare un piccolo sguardo a Spider-Man: No Way Home ma a quanto pare, dovranno aspettare ancora un po'. Nessun teaser è stato diffuso nell'incredibile filmato rilasciato nelle ultime ore dalla Marvel per presentare le pellicole previste da qui al 2023.

Did anyone else think we might get the tiniest of snippets of No Way Home footage?? — Daniel Lubofsky (@D_Lubofsky) May 3, 2021

FOR A SECOND I THOUGHT WE WERE GONNA GET NO WAY HOME FOOTAGE — cecilia (@SPlDEYWEBZ) May 3, 2021

Anyone thought we were getting footage for No Way Home?#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/NOdXwOz13v — Max Rudley (@Max_Rudleyy) May 3, 2021